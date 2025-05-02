الإعلام "الإسرائيلي" يكشف لأول مرة تفاصيل عملية قتلت 21 جندياً بالمغازي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عملية عسكرية نفذتها كتائب القسام في منطقة المغازي وسط قطاع غزة مطلع العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا بينهم 14 من الوحدة 8208 التي قُتل معظم أفرادها.

وقال جنود إسرائيليون ناجون من العملية في حديث لوسائل إعلام إسرائيلية تم نشرها الخميس، إن جيش الاحتلال كثف نيرانه في المنطقة وقام بتمشيطها عدة مرات حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوات الهندسة لنسف مباني فيها.

وأشاروا إلى أن قوات نجدة حاولت الوصول لمكان العملية لكنها مرت فوق حقل ألغام كان معدا بشكل مسبق من قبل كتائب القسام وتم تفجيره ثم انسحب في القوة، ما دفع طيران الاحتلال إلى قصف محيط العملية بشكل جنوني وعزلها، ثم تم استقدم آليات ثقيلة، وبقيت تعمل نحو 12 ساعة لانتشال الجنود القتلى من المبنى.

نشرت كتائب القسّام في حينها، تفاصيل استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قالت إنها في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم 22 يناير 2024، تمكن مقاتلوها من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث استهدافوا منزلاً تحصنت فيه قوة هندسة إسائيلية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

وأضاف "القسام"، أنه وبعد تنفيذ العملية استهدف مقاتلوها دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، وقاموا بتفجير حقل ألغام بقوة النجدة التي حضرت للمكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المقاتلون إلى قواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينها مقتل 21 ضابطًا وجنديًا في حدث وصف بـ"الأصعب" تعرضت له قواته خلال الاجتياح البري لقطاع غزة، لكنه لم يورد أية تفاصيل عن العملية.

وبثت في حينها "كتائب القسام" مشاهداً استحوذت عليها من كاميرات للجيش الإسرائيلي أظهرت الجنود أثناء تفخيخهم المنازل في المغازي..