الاحتلال يستهدف سفينة مساعدات لغزة قرب مالطا بطائرات مسيّرة

استهدفت طائرات إسرائيلية مسيّرة سفينة "الضمير" التابعة لأسطول الحرية، الليلة الماضية، بينما كانت تبحر في المياه الدولية قرب سواحل مالطا، متجهة نحو غزة لكسر الحصار.

السفينة، التي أقلعت من تونس، كانت تقل 30 ناشطًا دوليًا، قبل أن تتعرض لعدة ضربات جوية مفاجئة، أدّت إلى اندلاع حريق في مقدمتها وتضرر هيكلها، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأظهرت المشاهد الأولى التي بثها النشطاء على مواقع التواصل، لهبًا يتصاعد من السفينة، بينما وجهت نداءات استغاثة عاجلة لم تجد استجابة سوى من جانب السلطات القبرصية، التي سارعت بإرسال سفينة إنقاذ إلى الموقع.

وقالت المتحدثة باسم الحملة إن الهجوم أدى إلى حدوث ثقب في هيكل السفينة، ما جعلها في حالة غرق تدريجي، مشيرة إلى أن طواقم الإنقاذ تتجه نحوها وسط ظروف ملاحية معقدة.

وكان من المخطط أن تنضم مجموعة من النشطاء من مالطا إلى السفينة لاحقًا، التي كانت تحمل على متنها شحنة إنسانية مخصصة لسكان غزة المحاصرين، في تكرار لمحاولات كسر الحصار التي تصطدم غالبًا بردود إسرائيلية عنيفة.

ويأتي هذا الاستهداف بعد تحذيرات إسرائيلية متكررة بمنع وصول أي سفن إلى شواطئ غزة بالقوة، ويعيد الهجوم إلى الأذهان حادثة سفينة "مرمرة" عام 2010، التي قُتل فيها عشرة نشطاء أتراك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لها في عرض البحر.