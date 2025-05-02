"أنصار الله" تستهدف قاعدة جوية "إسرائيلية" في حيفا

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، عن تنفيذ القوات عملية عسكرية استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية، شرق مدينة حيفا في فلسطين.

وقال "سريع" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، إن العملية نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"،

وأكد أن الصاروخ وصل إلى هدفه في قاعدة "رامات ديفيد" الجوية بنجاح، بينما فشلت منظومات الاحتلال الإسرائيلي في اعتراض الصاروخ.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، تشنّ "أنصار الله" عمليات صاروخية باتجاه "إسرائيل" وضدّ سفن في البحر الأحمر مرتبطة بالاحتلال.

وتتعرّض مناطق كثيرة في اليمن لغارات شبه يومية تنفذها الولايات المتحدة التي أعلنت في 15 مارس/ آذار إطلاق عملية عسكرية ضد "أنصار الله" لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.