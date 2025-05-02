العفو الدولية: الحصار على غزة جريمة حرب وعلى "إسرائيل" إنهائه فورًا

قالت منظمة العفو الدولية، إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل جريمة حرب، مطالبة "إسرائيل" بإنهاء حصارها المدمر المفروض على غزة فورًا.

وشددت العفو الدولية، اليوم الجمعة، على أن الحصار الإسرائيلي على غزة فعل من أفعال الإبادة الجماعية، وشكل صارخ للعقاب الجماعي غير القانوني.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تحظر دخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع، منذ 2 مارس الماضي.

وأوضحت أن شهرين من الحصار القاسي واللاإنساني، دليل إضافي على نية "إسرائيل0 الإبادة الجماعية في غزة.

وأكدت العفو الدولية، أن "إسرائيل" تستخدم في حصارها على قطاع غزة، التجويع وسيلة من وسائل الحرب.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 2326 مواطنًا وإصابة 6050 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.