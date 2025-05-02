تحالف أسطول الحرية يحمّل السلطات المالطية مسؤولية حماية السفينة الإنسانية

أعلن تحالف أسطول الحرية (FFC) عن تعرّض إحدى سفنه المشاركة في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة، لهجوم مباشر بطائرات مسيّرة في المياه الدولية، ما تسبب بأضرار بالغة وإشعال حريق على متن السفينة التي تحمل اسم Conscience، وذلك في تمام الساعة 00:23 بتوقيت مالطا.

ووفقًا لبيان صادر عن التحالف، فإن السفينة كانت تشارك في مهمة إنسانية سلمية، شارك فيها نشطاء دوليون من أكثر من 21 دولة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات، وإيصال مساعدات إنسانية ملحّة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت حصار خانق. وأوضح البيان أن الهجوم تم بينما كانت السفينة تبحر في المياه الدولية قبالة السواحل المالطية.

وأشار إلى أن طائرات بدون طيار استهدفت السفينة مرتين، وألحقت أضرارًا بمنطقة المقدمة، وأدت إلى تعطّل مولد الكهرباء الرئيسي، ما عرّض حياة الطاقم لخطر كبير، وأطلق نداء استغاثة عاجل. وقد تم إرسال قارب تابع لشركة Southern Cypress، لكنه لم يكن مجهزًا لتقديم الدعم الكهربائي اللازم.

وأوضح أيضًا أن الاتصالات مع السفينة انقطعت أثناء الهجوم، فيما لا تزال طائرات مسيّرة تحوم في محيط الموقع. وتم إخطار مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما، والذي أفاد بإرسال قاطرة إلى المنطقة، إلا أنه لم يتم تأكيد وصولها أو مدى فعاليتها في إنقاذ الطاقم.

كما حمل السلطات المالطية مسؤولية حماية السفينة، وفقًا للقانون البحري الدولي، مطالبًا حكومة مالطا باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة جميع من على متن السفينة، ومحاسبة الجهة التي تقف خلف الهجوم، والذي وصفه التحالف بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي".

وطالب المجتمع الدولي بـإدانة الهجوم، ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري للاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، داعيًا الشعوب والمنظمات المدنية في العالم إلى التواصل مع السفارات والمفوضيات العليا المالطية للضغط من أجل تأمين سلامة النشطاء وفتح تحقيق دولي عاجل.