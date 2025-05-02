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7 شهداء في مجزرة جديدة ترتكبها "إسرائيل" بحق عائلة في البريج

الرسالة نت - البريج

استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم نساء، في قصف منزل عائلة "أبو زينة" محيط دوار الشهداء في في مخيم البريج وسط القطاع.

وعُرِف من الشهداء: خليل أبو زينة "أبو حسام"، وزوجته نعمة أبو زينة، أحمد أبو زينة، إسلام دهبش "زوجة حسام أبو زينة"، الحاجة هدى فايد "أم فايز".

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 10 فلسطينيين مدنيين خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ ٤٦ تواليًا بعد استئناف العدوان ما بين القصف والتدمير والتهجير و" التجويع" في ظل تفشي المجاعة والأوضاع المعيشية القاسية للنازحين في أنحاء قطاع غزة كافة.

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