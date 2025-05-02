اخطارات بالهدم وملاحقة للنازحين في طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، بينما لاحقت نازحي طولكرم الذين يحاولون دخول المخيم لإخلاء مقتنياتهم الشخصية.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، وأمهلت أصحابها 24 ساعة لإخلاء ما بداخلها.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن الاحتلال ينوي الاحتلال هدم 58 بناية في مخيم طولكرم، و48 منزلا في مخيم نور شمس.

وفي السياق، طاردت قوات الاحتلال نازحي طولكرم الذين يحاولون الدخول للمخيم لإخلاء مقتنياتهم الشخصية من منازلهم المهددة بالهدم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تهجيرهم القسري منها.

وتسبب الاحتلال في نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي والحي الشرقي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

وبحسب اللجنة الإعلامية فقد دمر الاحتلال 396 منزلا كلياً، و2573 جزئياً في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

وتشهد مدينة طولكرم خلال الساعات الأخيرة تحركات نشطة لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتعرقل القوات تنقل المواطنين ومركباتهم وتحديدا عند مفرق أبو صفية في الحي الشرقي، وشارع نابلس ودوار شويكة وضاحية ذنابة.

إلى ذلك، أضرمت قوات الاحتلال النيران عمداً داخل أحد المنازل في مخيم نور شمس، تحديدا في الحي الشرقي خلف المدارس، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير التهم المنزل ومركبة كانت متوقفة بجواره.

ويدفع الاحتلال على مدار الساعة بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى مدينة طولكرم ومخيميها وضواحيها.

وتخلل ذلك عمليات إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، ومداهمة المنازل والمحال التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والتنكيل والاعتقال.

وأدى عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها إلى استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات.

وجددت اللجنة الإعلامية دعوتها بالعمل الحثيث لوقف جريمة الاحتلال غير المسبوقة، والضغط لإيقاف حملات الهدم المتواصلة وحرب الإبادة والتجويع، إلى جانب ضرورة التوحد الوطني وتعزيز النسيج المجتمعي ومواجهة الاحتلال لإفشال مخططاته الاستيطانية.