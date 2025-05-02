دعوات متواصلة للحشد والرباط في الأقصى والتصدّي لمخططات الاحتلال

تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم.

وفي مشاهد استفزازية وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، مرددين ترانيم تلمودية، وأدوا ما يسمى “السجود الملحمي” في ساحاته، ضمن محاولات متكررة لفرض الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق ما يُسمى بـ”يوم الاستقلال”، حيث وزع المستوطنون أعلام الاحتلال وملابس على المقتحمين في محاولة لتكريس واقع تهويدي جديد داخل الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وشهد المسجد الثلاثاء الماضي انتهاك خطير للمستوطنين وأدوا صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة، حيث يعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى ستنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية، ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك.

وتأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة في ظل إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، احتفالا بما يُسمى “يوم الاستقلال” وإعلان قيام دولتهم على أرض فلسطين وفق التقويم العبري.

كما أطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع، موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف “إيتمار بن غفير” تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى “يوم القدس”، في 26 مايو/أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد؛ احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى.

وفي العريضة طالب المستوطنون “بن غفير” بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات “العيد”، من مساء الأحد وحتى مساء الإثنين (25+26 مايو)، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد، بما في ذلك إدخال ما أسموها “الأدوات المقدسة” مثل: الطاليت والتيفيلين ومخطوطات التوراة.