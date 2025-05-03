11 شهيداً.. "إسرائيل" تفتك بعائلة "البيرم" في خانيونس

استشهد 11 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي -في ظل صمت دولي-، وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة "البيرم" في منطقة الحاووز وسط خانيونس جنوب القطاع.

وعُرِف من الشهداء: أيمن أحمد البيرم، عبير أيمن البيرم، الطفل محمد أيمن البيرم، أنعام محمد، الطفلة ألما ياسر عوض (عام)، هبة زيدان عساف، الطفل سيف عبد الرحمن السنوار (عام) وشقيقه يحي (شهر).

ووصل الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس، بينما حاول الأطباء إنقاذ حياة طفل وصل بحالة حرجة إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي -لليوم الـ 47 على التوالي- استئناف عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين والمجموعات الشرطية في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب العدوانية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار يوم 18 مارس/ آذار الماضي، 2,326 شهيدًا إلى جانب 6,050 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة بغزة الصادر يوم الخميس.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52 ألفًا و418 شهداء، بالإضافة لـ 118 ألفًا و091 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.