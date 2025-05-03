العكلوك: الهبة العشائرية بغزة تؤكد حب الوطن وتُعزز الأمن والاستقرار

أكد علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، أن الهبة العشائرية التي شهدتها الساحة الغزية في الأيام الأخيرة تعكس روحاً وطنية عالية، وتدلل على أن العشائر الفلسطينية تشكل صمام أمان حقيقياً للمجتمع، وتسعى بكل ما تملك لترسيخ الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا.

وأوضح العكلوك لـ"الرسالة نت"، أن هذه الوقفة الكريمة التي بادرت إليها لجان الإصلاح والمخاتير تعبّر عن وعي عميق بالمسؤولية الوطنية، ورفض قاطع لأي محاولات تهدف لزعزعة الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي على خلق بيئة ملوثة تسودها الفوضى والتفرقة، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة، عبر أدواته المختلفة، بما فيها بث الإشاعات ونشر الفتن، سعياً منه لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وبيّن العكلوك أن العائلات والعشائر تملك دوراً محورياً في التصدي لهذه المخططات، مؤكداً وجود خطوات عملية تقودها الهيئة من خلال التعاون مع العشائر لنَبذ كل من يروج للفوضى أو يتورط في سلوكيات غير وطنية أو غير أخلاقية.

وأضاف: "لن نتهاون في مواجهة هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، وستُضرب بيد من حديد كل يد تعبث بأمن المواطن، بالتعاون مع الجهات المختصة، حتى تبقى غزة حصناً منيعاً وحضناً دافئاً لشعبها ولكل قوى المقاومة".