أبو سلمية: انهيار صحي كامل ومرحلة قتل حقيقي للأطفال

أطلق د. محمد أبو سلمية، رئيس مستشفى الشفاء في قطاع غزة، صيحة تحذير مدوية حول الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في القطاع، مؤكدًا أن غزة تعيش اليوم كارثة إنسانية شاملة، دخلت خلالها مرحلة "القتل الحقيقي للأطفال" بسبب الجوع وسوء التغذية.

وقال أبو سلمية في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت": "وصلنا إلى حالة الانهيار التام للنظام الصحي، مع نفاد حليب الأطفال، والأدوية، والطعام، والماء. دخلنا بالفعل في مرحلة المجاعة، ودفنّا أول ضحية، وسنسمع عن وفيات أكثر وأكثر في الأيام القادمة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح السبت، عن تسجيل حالة وفاة لطفلة بسبب سوء التغذية، لتنضم إلى 50 مواطنًا توفوا جوعًا خلال حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ 17 شهرًا.

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة اللا عودة، وكل يوم يمر يعني المزيد من الأرواح تُزهق، خاصة بين الأطفال الذين يعانون من أمراض معوية، وجفاف حاد، وسوء تغذية شديد".

وأكد د. أبو سلمية أن الطواقم الطبية أصبحت عاجزة تمامًا عن تقديم أي تدخل فعّال، قائلًا: "نحن نشارك دون إرادتنا في قتل الفلسطينيين، لأننا لا نستطيع فعل شيء لإنقاذ الأطفال والنساء الذين يموتون جوعًا".

واختتم بدعوة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية لإنقاذ من تبقّى.

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