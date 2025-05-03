"الهمص" محذراً: مخزون الأدوية لا يكفي لأكثر من أسبوع

حذر مدير المستشفيات في قطاع غزة مروان الهمص من انهيار قريب وكامل للمنظومة الطبية في قطاع غزة، مؤكداً أن مخزون الأدوية المتوفر لا يكفي لأكثر من أسبوع واحد فقط.

وقال "الهمص" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، إن القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية أصبحت على المحك، في ظل استمرار إغلاق معابر قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي.

وأكد أن قطاع غزة يعاني نقصاً حاداً في أكثر من 75% من الأدوية الأساسية، والتي يُعد جزء كبير منها من الأدوية المنقذة للحياة، ما يُهدد حياة الغالبية العظمى من المرضى بشكل مباشر.

وشدد "الهمص" أن الاحتلال يمنع إدخال المعدات الطبية الضرورية والمستلزمات الطبية الحيوية إلى القطاع، بينما يضرب الجوع الأهالي بسبب الحصار المستمر.

وأشار إلى أن 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية، بينما شهدت نسبة وفيات مرضى الفشل الكلوي ازدياداً بسبب الحصار ومنع إخراجهم من القطاع للعلاج.

وناشد مدير المستشفيات المنظمات الدولية والأممية ومنظمة الصحة العالمية، للتدخل الفوري العاجل لوقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة وأهله وإدخال المساعدات.

وفي وقت سابق اليوم، استشهدت الطفلة جنان صالح السكافي داخل مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة؛ بسبب سوء التغذية.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أعلنت أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، في وقت لا تحصل فيه عشرات آلاف العائلات إلا على وجبة واحدة كل ثلاثة أيام.