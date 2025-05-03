سريع: صاروخ بالستي أصاب هدفه بنجاح في "تل أبيب"

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية بصاروخ بالستي أصاب هدفاً عسكرياً إسرائيلياً جنوبي منطقة يافا المحتلة (تل أبيب).

وأكد "سريع"، في بيان له، اليوم السبت، اطلعت عليه "الرسالة نت"، أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي له.

وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطينيّ المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

وحمّل "سريع"، الأمة العربية والإسلامية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى ان كلّ الأمة ستتحمل تبعات "الصمت والخذلان والخضوع لما يجري في غزة، لافتاً إلى أن تداعيات هذا الصمت ستمتدّ عاجلاً أو آجلاً إلى بلدانٍ أخرى.

وبين المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن العدوان الإسرائيلي سيتمادى أكثر وأكثر بالتوسع في عدوان على الدول المجاورة، وأضاف أن التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كلّ المنطقة.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية أمس الجمعة، مناطق بالقرب من "تل أبيب" بصواريخ وطائرات مسيرة أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.