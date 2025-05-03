الصحة بغزة : ٧٧ شهيداً و ٢٧٥ مصاباً خلال ٤٨ ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، عن وصول ٧٧ شهيداً، و ٢٧٥ إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وأشارت الصحة في بيان، وصل "الرسالة نت"، اليوم السبت، إلى أن مشافي القطاع تعاملت مع ٧٧ شهيدًا بينهم ٧ انتشال ؛ و ٢٧٥ إصابات، مؤكدة أن عددا من الضحايا، لازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت ٢٣٩٦ شهيد، و ٦٣٢٥إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 52 ألفًا و ٤٩٥ شهيدًا، بالإضافة لـ 118 ألفًا و ٣٦٦ جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.