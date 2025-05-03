أنصار الله للرسالة: جوع غزة لن يوفر أمانا لزيارة ترامب للمنطقة

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله باليمن خزام الأسد؛ أن استمرار حصار غزة وتجويع أهلها؛ وقتل أهلها وأطفالها من خلال سياسة التجويع؛ "لن توفر أمانا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة".

وقال الأسد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن تداعيات الحصار الإسرائيلي الأمريكي الخانق على قطاع غزة باتت كبيرة وخطيرة جدًا، مشيرًا إلى أن أبسط مقومات الحياة مفقودة، في وقت تتفاقم فيه المجاعة بشكل غير مسبوق.

وأضاف الأسد: "من العار أن يبقى العالم يتفرج على أطفال غزة وهم يتضورون جوعًا، ومن المخزي أيضًا أن بعض الدول والشعوب العربية تشارك في هذا الحصار بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما تُفتح الممرات البرية أمام الاحتلال لمرور الشاحنات التموينية والتسليحية التي تستخدم في قتل شعبنا في غزة".

وأكد القيادي اليمني أن موقف أنصار الله تجاه غزة موقف ثابت ومتقدم، مشددًا بالقول: "لن يهدأ لنا بال، ولن تتوقف عملياتنا العسكرية ما دام العدوان مستمرًا والحصار مفروضًا على أهلنا في غزة".

يأتي هذا الموقف ضمن تصاعد الدعم الشعبي والسياسي في اليمن للمقاومة الفلسطينية، حيث تؤكد قيادة أنصار الله في كل مناسبة أن نصرة غزة قضية مركزية لا يمكن التراجع عنها.