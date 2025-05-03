أصابت 7 "إسرائيليين".. 362 عملاً مقاوماً في الضفة خلال إبريل

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال إبريل/نيسان المنصرم، وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) 362 عملاً مقاوماً؛ نوعيا وشعبيا، خلال أبريل، ما أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين بجروح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وفي 14 أبريل، نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال.

وارتقى الشابان محمد عمر زكارنة (23 عاما) ومروح خزيمية (19 عاما) بعد ساعات من الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال داخل مغارة في منطقة وعرة جنوبي مدينة جنين، بعد مطاردة استمرت قرابة 4 أشهر.

وقامت قوة خاصة إسرائيلية بالانتشار في محيط المنطقة الجبلية بين قباطية ومسلية جنوب جنين مع تحليق للطائرات، أعقبها اشتباك مسلح بين المقاوميْن وجنود الاحتلال، وإطلاق القذائف المحمولة على الكتف تجاه المغارة التي تحصن بها المقاومان.

وعُرف محمد زكارنة كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق شرق قلقيلية في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وجرح 7 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وفي 30 أبريل، أصيب 3 من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما رصد مركز "معطى" محاولة تنفيذ عملية طعن، و 24 عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية للاحتلال.

وعلى صعيد الحراك الشعبي، تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة، و16 مظاهرة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و8 عمليات إضرار بمركبات مستوطنين، و35 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.