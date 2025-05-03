مقررة أممية: جوعكم في غزة عارنا

استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تقارير متوالية عن تفشي المجاعة بعد نفاد الغذاء والدواء في القطاع.

وقالت ألبانيزي في منشور لها على موقع إكس: "لماذا: بعد 19 شهرا من عنف الإبادة و60 يوما لم تدخل فيها حبة أرز واحدة إلى غزة، يُصوَر الفلسطينيين للعالم وهم يتدافعون للحصول على الغذاء كما لو كانوا يلهثون لالتقاط أنفاسهم".

وتابعت: "أهل غزة. أيها الفلسطينيون. جوعكم اليوم هو عارنا، لا ينبغي أن نمكّن من الاطلاع على معاناتكم إن كنا بهذه اللامبالاة والتقاعس والأنانية والفساد بحيث لا نستطيع وقفها فورا".

وفي خضم الإغلاق المستمر لمعابر قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي، يجتاح شبح المجاعة قطاع غزة بقسوة، حيث يواجه 91% من سكانه أزمة غذائية خانقة، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاداً للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل، في حين المجاعة تهدد حياة أكثر من مليونين وربع المليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة".

في الأثناء، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقتٍ سابق من اليوم السبت، بارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية الحاد إلى 57 منذ بداية الحربة غالبيتهم من الأطفال وبينهم مرضى وكبار بالسن.

وأفاد أمس بأن "إسرائيل" تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا ومزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل على غزة منذ 19 شهرا متواصلة، يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل وجريمة إبادة جماعية.

وشدد على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب "محظور دوليا، ويُعد انتهاكا صارخا للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع".

ورغم المناشدات الدولية، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية العاجلة، فيما تواصل حكومة الاحتلال عدوانها الدموي بعد اختراقها اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي.