حزب الشعب الفلسطيني يدعو لتشكيل لجان شعبية لمواجهة الفوضى وتداعياتها في غزة

دعا حزب الشعب الفلسطيني في بيان أصدره اليوم، إلى توحيد الجهود الشعبية والتنظيمية في قطاع غزة لتشكيل لجان شعبية تهدف إلى مواجهة حالة الفوضى المتفاقمة التي تعصف بالقطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ حرب إبادة وتطهير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني، في ظل محاولات استغلال الظروف الصعبة من قبل مجموعات مسلحة تسعى لنشر الفوضى والقيام بأعمال منظمة من نهب وسرقة، مما يزيد من معاناة المواطنين.

وأكد حزب الشعب أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على الأمن المجتمعي، مشددًا على ضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الظاهرة المتفشية عبر لجان شعبية تتولى حماية الممتلكات والدفاع عن السكان في أماكن إقامتهم أو نزوحهم.

وأوضح الحزب أن استمرار الفوضى سيؤدي إلى تفاقم المعاناة، محذرًا من تأثيرها السلبي على الوضع العام المتدهور أصلًا بفعل العدوان الإسرائيلي. ودعا جميع القوى السياسية والمؤسسات الشعبية للعمل بشكل منظم للتصدي لهذه الظواهر وحماية المواطنين من تبعاتها الكارثية.

واختتم الحزب بيانه بمناشدة قيادة الشعب الفلسطيني لتحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على وقف الإبادة والمعاناة التي تتصاعد يومًا بعد يوم في قطاع غزة.