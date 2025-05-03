انفجار في رفح يوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعترفت مصادر إعلامية عبرية، مساء اليوم السبت، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية خلال توغلها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن طائرات مروحية إسرائيلية قامت بإجلاء الجنود المصابين إلى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة، ووصفت الحدث الأمني في رفح بأنه "خطير ومعقد".

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد مستمر في قطاع غزة، حيث تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في رفح وعدد من المناطق الأخرى، خاصة في الأجزاء الشرقية للقطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن مقتل ضابط وجندي في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي غزة، ضمن عمليات ميدانية متواصلة تشهدها مناطق القطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة استؤنف منذ 18 مارس/آذار الجاري، بعد تنصل الاحتلال من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى استمر لأسابيع، بوساطة مصرية وقطرية ودعم دولي.