حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان وتدعو لمواجهة الاحتلال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانًا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا ولبنان، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين الشقيقتين وتحديًا سافرًا للقرارات الدولية.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع الشعبين السوري واللبناني، مؤكدةً على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو التي وصفتها بـ"المتوحشة".

كما شددت الحركة على ضرورة العمل المشترك لوقف العدوان على قطاع غزة وسوريا ولبنان، والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين التي يسعى الاحتلال لفرضها في المنطقة.

وأكدت حماس دعمها لوحدة الأراضي السورية وحرصها على أمن واستقرار سوريا ولبنان وكافة الدول العربية التي تحاول إسرائيل العبث بأمنها وسيادتها.

واختتم البيان بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وحماية حقوق الشعوب العربية من ممارسات الاحتلال العدوانية.