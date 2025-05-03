الجبهة الديمقراطية: حرب الإبادة في غزة تهدد بكارثة إنسانية كبرى

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، باستخدام سياسات التجويع والقتل الجماعي، يضع القطاع على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشارت الجبهة إلى أن تصريحات قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف كاتس، تؤكد أن الحرب لم تعد تقتصر على استعادة الأسرى، بل تستهدف المدنيين الفلسطينيين من خلال المجازر اليومية والضغوط المعيشية، بهدف تفكيك النسيج المجتمعي ودفع الفلسطينيين للهجرة القسرية.

وأضافت أن هذا المخطط لا يشكل تهديداً للفلسطينيين فحسب، بل يمتد ليهدد أمن وسيادة دول الجوار، لا سيما الأردن ومصر، المرشحتين من قبل الاحتلال لاستقبال ملايين اللاجئين الفلسطينيين في حال تنفيذ مخطط التهجير.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تصعيد التحركات الوطنية داخل الوطن ومخيمات اللاجئين والجاليات الفلسطينية في الشتات، للضغط على المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة، تشمل طرد سفراء الاحتلال وإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.

كما ناشدت الجبهة الدول العربية والصديقة بالعمل على عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفرض إجراءات توقف العدوان الإسرائيلي وتنقذ الفلسطينيين في غزة من كارثة إنسانية محققة.