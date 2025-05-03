تعيين عزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السبت، تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في منصب أمين سر اللجنة، خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبهذا القرار يحل الأحمد خلفًا للقيادي في "فتح" حسين الشيخ الذي عُيّن يوم السبت الماضي نائبًا للرئيس عباس بمنصبي رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة.

وتأتي هذه القرارات رغم مقاطعة واسعة من فصائل منظمة التحرير لاجتماع المجلس المركزي الذي عقد في رام الله في أبريل الماضي، وعلى رأسها الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية".