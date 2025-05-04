مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة ... تجويع وقتل وسط حصار مطبق

استشهدت، فجر اليوم الأحد، مواطنة وأصيب عدد من المواطنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استهدف الطيران الحربي شقة سكنية لعائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بخانيونس، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة قرب النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما أصيب مواطنان في غارة استهدفت منزلاً في جباليا شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 52,495 شهيدًا، بينهم 2,396 منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025. وبلغ إجمالي الإصابات 118,366 إصابة، أكثر من 72% منهم نساء وأطفال.

في سياق متصل، تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات وإغلاق المعابر، ما أدى إلى استشهاد 57 مواطنًا جراء المجاعة ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.

تزامنًا، تصاعدت الاعتداءات في مناطق متفرقة، حيث استهدفت قوات الاحتلال بالطائرات والمدفعية والمسيّرات مناطق سكنية ومدارس، مخلفةً المزيد من الضحايا والدمار في أحياء القطاع المحاصر.