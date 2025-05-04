غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع في الحديدة ومأرب غرب وشرق اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، فجر اليوم، بأن 9 غارات أميركية جديدة استهدفت مواقع في محافظتي الحديدة ومأرب، في إطار تصعيد عسكري مستمر منذ أسابيع.

وذكرت التقارير أن "العدوان الأميركي استهدف جزيرة كمران بمحافظة الحديدة بغارتين، بالإضافة إلى غارة أخرى على مديرية الصليف في المحافظة ذاتها".

ويأتي التصعيد الأميركي في اليمن بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية في يناير الماضي، حيث كثفت القوات الأميركية حملتها العسكرية، مستهدفة مواقع مختلفة بشكل شبه يومي منذ أكثر من شهر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي تنفيذ ضربات واسعة النطاق منذ 15 مارس، مشيرة إلى أنها طالت أكثر من ألف موقع، وأدت إلى مقتل عدد من المقاتلين والقياديين في الجماعة.

يُذكر أن الحملة العسكرية الأميركية تأتي في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن، وتصاعد التوترات الإقليمية المحيطة بالصراع الممتد منذ سنوات.