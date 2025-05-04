تقارير عبرية: ثلاثة أحداث أمنية خطيرة في غزة تكبّد الاحتلال خسائر بشرية

أفادت مصادر عبرية عن وقوع ثلاثة أحداث أمنية خطيرة في قطاع غزة يوم أمس، أسفرت عن خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي:

انفجار داخل نفق في رفح: قتل نقيب وجندي من وحدة "يهلوم" المختصة بمكافحة الأنفاق، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء وجودهم داخل نفق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إصابات في إطلاق نار شمالي القطاع: أصيب عدد من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار استهدفت قوة عسكرية شمالي القطاع. إصابة جندي في هجوم منفصل: أصيب جندي آخر خلال هجوم منفصل استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

تتزامن هذه الأحداث مع استمرار الاشتباكات وتصاعد العمليات الميدانية، وسط خسائر متزايدة في صفوف جيش الاحتلال جراء تصدي المقاومة الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية.