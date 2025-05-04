تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ من اليمن

أُعلنت حالة الاستنفار في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً.

وأفادت مصادر أن فرق الإطفاء هرعت إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب لإخماد حريق اندلع نتيجة شظايا الصاروخ.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مستوطنات في الضفة الغربية، تزامناً مع سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة، بينها رام الله.

وأشارت تقارير إلى انفجار كبير سمع صوته في مدينة موديعين غربي رام الله، وسط أنباء عن سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون، ما أثار حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وقالت قناة 13 العبرية: التقديرات العسكرية أن منظومتي الدفاع الجوي "خيتس 3" و"ثاد" فشلتا في اعتراض الصاروخ اليمني