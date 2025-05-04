عائلات خان يونس تدعو للتصدي للفلتان الأمني وحماية السلم المجتمعي

أصدر المجلس العام لعائلات محافظة خان يونس بيانًا تناول فيه الأوضاع الأمنية المتدهورة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التحرك الجماعي للتصدي لحوادث النهب والسرقة التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية الدور الذي تلعبه العائلات في متابعة أبنائها ومنعهم من الانخراط في سلوكيات مرفوضة وغير وطنية، داعيًا إلى فضح المتورطين ورفض التستر عليهم.

ودعا البيان العائلات إلى تخصيص أفراد ملتزمين لحماية مخازن توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تعديات. كما طالب المجلس السكان بالتحلي بروح المسؤولية والوحدة، وتجنب الهلع والفوضى.

وفي سياق متصل، ندد البيان باستغلال بعض التجار وأصحاب محلات الصرافة للأزمة برفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، معتبرًا أن هذا السلوك لا يختلف عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين. كما دعا المجلس إلى دعم التجار الشرفاء الذين يلتزمون بتقديم الأسعار المخفضة.

وأكد المجلس العام لعائلات خان يونس أن حماية المجتمع وأمنه مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز الوعي والانضباط لضمان الاستقرار والأمان.