الإعلام الحكومي: 3,500 طفل مهددون بالموت جوعاً في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إن أكثر من 3,500 طفل في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعاً جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية منذ أكثر من 64 يوماً.

وأوضح البيان أن الحصار الإسرائيلي الخانق أدى إلى إصابة أكثر من 70,000 طفل بسوء تغذية حاد، نُقلوا على إثره إلى المستشفيات، بينما يعاني 1.1 مليون طفل يومياً من نقص الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، في حين يقف نحو 290,000 طفل آخرين على حافة الهلاك.

وأضاف المكتب الإعلامي أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال تُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق القانون الدولي، محذراً من كارثة إنسانية وشيكة في ظل الصمت الدولي المريب وعدم التحرك لإنهاء الحصار.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل عاجل لإنقاذ أرواح آلاف الأطفال الأبرياء.