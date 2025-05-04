وزارة الداخلية في غزة تعيد تشكيل القوة التنفيذية لاستعادة الأمن والاستقرار

أعلنت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية في غزة أعادت تشكيل القوة التنفيذية، على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2007 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني، والتي نجحت حينها في القضاء على فوضى السلاح وبسط الأمن في القطاع.

وأوضحت المصادر أن القوة الجديدة تضم 5,000 عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة، تم دمجهم ضمن إطار موحد بهدف تأمين الجبهة الداخلية وإعادة الاستقرار.

وأضافت المصادر أن القوة ستباشر عملها فوراً للتصدي لعصابات البلطجية واللصوص الذين حاولوا مؤخراً إثارة الفوضى من خلال الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسطو على مخازن المساعدات.

وأكدت أن القوة مُفوّضة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبسط الأمن، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة عند الضرورة، والتعامل بحزم مع أي محاولات لإحداث الفوضى، وصولاً إلى إطلاق النار المباشر إذا لزم الأمر.

وكالة صفا