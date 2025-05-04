وزارة الصحة: مستشفيات غزة تواجه خطر الإغلاق بسبب منع الاحتلال وصول الوقود

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد عمل المستشفيات في القطاع، نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بذريعة وقوعها في "مناطق حمراء".

وأوضحت الوزارة أن استمرار عرقلة إمدادات الوقود سيؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل، حيث تعتمد الأقسام الحيوية، مثل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال، على المولدات الكهربائية بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أن الكميات المتوفرة من الوقود تكفي لتشغيل المستشفيات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فقط، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان وصول الوقود وإنقاذ حياة المرضى الذين يعتمدون على الخدمات الطبية الحيوية.