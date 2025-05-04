وزارة الصحة تعلن عن بدء التسجيل لتقييم احتياجات جرحى الحرب

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن فتح باب استقبال طلبات لتقييم جرحى الحرب الذين تعرضوا لإصابات في الأطراف العلوية أو السفلية خلال العدوان الأخير.

يهدف البرنامج إلى تحديد مدى احتياج المصابين للتدخل الجراحي ومتابعتهم الطبية بشكل شامل. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج متاح للراغبين في الاستفادة من خدماته، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.

ودعت الوزارة جميع المصابين الذين لا يزالون بحاجة إلى تدخلات جراحية أو متابعة طبية إلى التسجيل بسرعة للاستفادة من هذا البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتقديم الدعم والرعاية الصحية لضحايا الحرب.

وطالبت الوزارة الجرحى الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التسجيل عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/czGDheWmLUQwnYu76