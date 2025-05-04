جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بحق نازحين في خان يونس: 10 شهداء بينهم نساء وأطفال

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مجزرة جديدة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

ووفق مصادر طبية، فإن القصف استهدف عائلة نازحة في منطقة العطار غرب خان يونس، وأسفر عن استشهاد 10 أشخاص، بينهم 7 نساء وطفل، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة.

أسماء الشهداء الذين تم توثيقهم هم: وعد محمد أحمد أبو موسى، حفصة سمير رزق صيام، أمين محروس سلام صيام، سهام سليمان محمد صيام (زوجة أمين)، انتصار سمير سلام صيام، سمير رزق سلام صيام، هناء ناصر مصطفى صيام، ليلى محمد مسلم صيام، سراج رائد أبو شعر، والمسنّة دلال مصطفى صيام.

تأتي هذه المجزرة في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 52,495 شهيدًا و118,366 إصابة منذ بدء التصعيد العسكري في السابع من أكتوبر 2023.