دعوة عشائرية وقبائلية لمساندة الأجهزة الأمنية بغزة

وجّه الشيخ سالم الصوفي، رئيس مجلس القبائل والعشائر في غزة، نداءً وطنياً عاجلاً يدعو فيه إلى الاستنفار والنفير العام، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لكافة أبناء القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في دعم الأجهزة الأمنية وشرفاء الوطن.

وأكد الصوفي في بيان صدر عنه وصل لـ"الرسالة نت"، على ضرورة تضافر الجهود لحماية الشعب والمجتمع المحلي، إلى جانب مؤسسات الدولة العامة والخاصة، من عبث الخارجين عن القانون وعمليات السطو التي تهدد الأمن والاستقرار. ودعا إلى تقديم الدعم والمساندة الكاملة للأجهزة الأمنية لتتمكن من أداء دورها في حفظ النظام وصون الممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ الأمن والسلم المجتمعي.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتقديم كل ما يلزم للحفاظ على الوحدة الوطنية، وإفشال مخططات ضعاف النفوس الذين يحاولون العبث بالنسيج المجتمعي، في خدمة أجندات خارجية لا تخدم إلا العدو الصهيوني الغاشم.

وختم الصوفي تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو خير هذا الشعب الكريم، وأن الله هو من وراء القصد.