حماس تشيد بضربة يمنية استهدفت مطار بن غوريون وتدعو الأمة لنصرة فلسطين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، ووصفتها بأنها "ضربة مباركة" تعبّر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الضربة تمثل إصرارًا أصيلًا من اليمن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه اليمن من عدوان مستمر، ووجهت تحية للشعب اليمني وقيادته على إقدامهم ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية وتجويع ممنهج.

وشددت حماس على تضامنها الكامل مع اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، ودعت كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لنصرة فلسطين والدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه حربًا شاملة ومخططات الاحتلال الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة.

وأكدت الحركة أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني هو واجب الأمة، داعية إلى التصدي لسياسات الاحتلال الفاشية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان المستمر.