أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس تشيد بضربة يمنية استهدفت مطار بن غوريون وتدعو الأمة لنصرة فلسطين

حماس تشيد بضربة يمنية استهدفت مطار بن غوريون وتدعو الأمة لنصرة فلسطين
حماس تشيد بضربة يمنية استهدفت مطار بن غوريون وتدعو الأمة لنصرة فلسطين

الرسالة نت

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، ووصفتها بأنها "ضربة مباركة" تعبّر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الضربة تمثل إصرارًا أصيلًا من اليمن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه اليمن من عدوان مستمر، ووجهت تحية للشعب اليمني وقيادته على إقدامهم ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية وتجويع ممنهج.

وشددت حماس على تضامنها الكامل مع اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، ودعت كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لنصرة فلسطين والدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه حربًا شاملة ومخططات الاحتلال الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة.

وأكدت الحركة أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني هو واجب الأمة، داعية إلى التصدي لسياسات الاحتلال الفاشية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان المستمر.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302938

كلمات مفتاحية

فلسطين حماس مطار بن غريون

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر