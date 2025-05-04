صاروخ اليمن يثير صدمة كبيرة في "إسرائيل"

شكّل الصاروخ اليمني الذي ضرب قلب "تل أبيب"، الأحد، صدمة كبيرة في الأوساط الإسرائيلية، إثر فشل منظومة الدفاعات الجوية في اعتراضه.

وأثار انفجار الصاروخ في مطار "بن غوريون"، وتخطّيه لمنظومات الاعتراض، حالة خوف وهلع، وشعورًا جليًّا بالفشل.

وأعلن مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي وصول خمس إصابات من مطار بن غوريون صباح اليوم، واحدة منهم متوسطة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه في البداية، تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة "حيتس"، لكنه فشل في اعتراض الصاروخ اليمني، ومن ثم جرى إطلاق صاروخ اعتراضي آخر من منظومة "ثاد" الأميركية، وأيضًا فشل في اعتراض الصاروخ.

ونشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيجال، صورة قال إنها لخبير متفجرات في موقع سقوط صاروخ اليمن.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن سقوط الصاروخ تسبب بحفرة يصل عمقها لنحو 25 مترًا، بعدما تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في المطار.

وإثر ذلك، أعلنت شركات عالمية، منها "لوفتهانزا" و"ترانسافيا" و"راين إير" و"ويز إير" وشركة "يونايتد" الأميركية، إلغاء رحلاتها إلى "إسرائيل"، وهو ما أدى إلى حالة ازدحام كبيرة في مطار "بن غوريون".



واضطرت حكومة الاحتلال لإلغاء اجتماع "الكابينت" الأمني والسياسي، الذي كان يفترض أن يناقش توسيع العملية البرية في غزة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الحوثيين أطلقوا 27 صاروخًا باليستيًا على "إسرائيل"، منذ استئناف الحرب في قطاع غزة.

وحمّل رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، إيران، المسؤولية عن إطلاق الصاروخ، واعتبر أن ذلك يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران.

وهدّد وزير "الجيش" الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون.