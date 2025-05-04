مقتل جندي "إسرائيلي" دهساً في منطقة غلاف غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن مقتل جندي إسرائيلي بعد أن دهسته شاحنة عسكرية، في منطقة غلاف غزة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة دهس شاحنة عسكرية إسرائيلية جندياً "عن طريق الخطأ"، خلال ما سُمِّي بـ"نشاط عملياتي" في مستوطنة "ناحال عوز" في منطقة غلاف غزة.

يُذكر أن 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستعربين قتلوا، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، خلال العدوان البري الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن خسائر الاحتلال البشرية منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023، مبينة أن 850 جنديًّا قتلوا، إضافة إلى 82 من أفراد "قوات الأمن"، و934 إسرائيليا وأجنبيا، وجرح نحو 6 آلاف جندي، فيما 59 ما زالوا أسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.