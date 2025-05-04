كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية رفح

كشفت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الأحد، تفاصيل عمليتين نفذتهما في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أمس السبت، واعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين فيهما وإصابة آخرين بعضهم بجروح حرجة.

وقالت "القسام" عبر حسابها في تيليغرام: "خلال كمين مركب أمس السبت.. تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مُسبقاً في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وأوضحت أن "العملية بدأت بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهز مجاهدونا على عدد منهم من مسافة الصفر وفور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأضافت "ثم تقدم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف (الياسين 105) ورصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان".

وفي عملية ثانية أعلنت "القسام" تمكن مقاتليها أمس السبت من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة.

وكان جيش الاحتلال اعترف صباح يوم الأحد بمقتل اثنين من عناصره أحدهما ضابط وإصابة آخرين من عناصر وحدة الهندسة "يهلوم" باشتباكات مع المقاومة في رفح.

ووصل عدد الجنود الذين اعترف الاحتلال بمقتلهم منذ إنهائه وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 6 جنود وإصابة العشرات.

وتواصل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وفصائل المقاومة التصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في معظم مساحة مدينة رفح وعدد من مناطق القطاع لا سيما الأجزاء الشرقية منه.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.