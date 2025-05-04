"القسام" تُوْقِع قوة "إسرائيلية" بين قتيل وجريح في رفح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إيقاع قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في ثلاثة استهدافات وكمين مركب أمس السبت، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن "القسام" في تصريحات صحفية أنه تم استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ في مدينة رفح، حيث تم الاشتباك مع أفراد القوة وقضوا على عدد منهم من مسافة صفر.

وقال "القسام"، "فور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وفي السياق، أكدت الكتائب استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، حيث رُصدت عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة في رفح.

وشرق رفح، تمكنت كتائب القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة.

ويتواصل رد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها "كتائب القسام" من تنفيذ عمليات وكمائن مركبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، في إطار الرد على حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحق أهالي القطاع.