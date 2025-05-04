"التربية والتعليم" تُعلن الجاهزية لـ "بيزا 2025"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، إكمال الجاهزية للبدء بتطبيق دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا "PISA 2025". مُبينة أن الأمر تم عبر مركز البحث والتطوير التربوي ولجان الدراسات الدولية في مديريات التربية.

ونوهت "التربية والتعليم" إلى أن نشاطات البرنامج بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى نهاية شهر أيار/ مايو الجاري.

وصرح مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي ومدير برنامج بيزا الوطني، محمد مطر، بأن هذه الدورة تمثل المشاركة الثانية لفلسطين في الدراسة بعد مشاركة عام 2022.

وأوضح "مطر" أن الدراسة ستطبق على عينة من 324 مدرسة من مدارس الضفة الغربية (حكومية وخاصة) بعينة تضم تقريبا 10000 طالب وطالبة من الفئة العمرية 15 سنة تقريبا.

ويشارك في الدراسة في دورة عام 2025 ما يقرب من 100 دولة ونظام تعليمي؛ "وهذه المشاركة الأوسع في سلسلة دراسات بيزا منذ بدء تطبيق الدراسة عام 2000"، وفقًا لـ "وزارة التربية".

وتقيس الدراسة قدرات الطلبة في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة، وسيتم التركيز في دورة 2025 على محور العلوم، وستتضمن قياس قدرات الطلبة في مهارات التعلم في العالم الرقمي.

وتتضمن الدراسة توزيع استبانة للطالب وأخرى للمدرسة لتوفير مؤشرات حول سياقات التعليم والتعلم في مدارس العينة.

ونوه "مطر" إلى أن مركز البحث عقد لقاءات تدريبية متعددة مع الفرق الفنية في مديريات التربية ومع مطبقي الدراسة في مدارس العينة، لتوضيح آليات التطبيق.

وبيّن: "أتمت فرق العمل الميدانية في مديريات التربية والتعليم تجهيز مختبرات الحاسوب لتطبيق الدراسة التي تطبق بصورة محوسبة كليا، وتحضير الطلبة نفسيا وبيداغوجيا للدراسة".