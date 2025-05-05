"الصحة": مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل خلال 3 أيام

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل جراء استمرار إعاقة وصول الإمدادات للقطاع ونقص الوقود.

وأشارت الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، تابعتها "الرسالة نت"، إلى أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات يكفي لمدة 3 أيام فقط.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء.

وبينت أن إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات تهدد بتوقفها عن العمل لاعتمادها على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة.

ولم يتبق على مستوى قطاع غزة سوى 5 مستشفيات حكومية تعمل بالحد الأدنى، منها 3 في الجنوب، وقسم الاستقبال والطوارئ وغرفة عمليات في مستشفى الشفاء بغزة، والمستشفى الأندونيسي في شمال القطاع، إضافة إلى عدد من المستشفيات الأهلية والخاصة.