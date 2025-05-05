(علماء فلسطين) تُشيد بعملية القوات اليمنية وتثمن دعم اليمن لغزة

أشادت رابطة علماء فلسطين في بيان رسمي اليوم بالعملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بقيادة جماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت مطار "بن غوريون" في مدينة اللد المحتلة، واعتبرتها ضربة دقيقة اخترقت الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية، في إشارة رمزية إلى تراجع هيبة الكيان الإسرائيلي في مواجهة المقاومة.

وأكدت الرابطة في بيانها أن العملية تمثل امتدادًا لروح الوحدة الإسلامية والتكافل المقاوم، مجددة استنادها إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ} [الصف: 4].

كما ثمّنت الرابطة الموقف الثابت والشجاع للشعب اليمني وقيادته، مشيرة إلى أن ما يقدمه اليمن من دعم لغزة يأتي رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها نتيجة العدوان المتواصل عليه. وأضافت أن الشعب اليمني يُجسد قول النبي محمد ﷺ: "وما خلف ظهرك مددًا" في إشارة إلى دوره في إسناد القضية الفلسطينية.

ودعت رابطة علماء فلسطين الشعوب والحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في دعم غزة وفلسطين، مشيرة إلى أن صمود اليمن هو "حجة على الجميع" بأن النصر يتطلب التضحيات والعمل المشترك.

واختتم البيان بتوجيه التحية لليمن شعبًا وقيادة ومقاومة، مؤكدة أن خيار الأمة هو الصمود والمقاومة حتى يتحقق وعد الله بالنصر والتمكين.