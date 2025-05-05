"القسام" توقع قوة "إسرائيلية" بكمين مركب شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الإثنين، إيقاع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في كمين مركب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري نشرته على قناتها على "تليغرام"، إن مقاتليها تمكنوا خلال كمين مركب من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا بعد ذلك من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام، عن إيقاع قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح في ثلاثة استهدافات وكمين مركب السبت الماضي، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويتواصل رد المقاومة الفلسطينية، بتنفيذ عمليات وكمائن مركبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، في إطار الرد على حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحق أهالي القطاع.