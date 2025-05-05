عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين تحت حراسة من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، تزامنًا مع تشديد الإجراءات في محيطه وتقييد وصول المصلين للمسجد.

وأمس الأحد، اقتحم نحو 117 مستوطنًا المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الاحتلال، وذلك خلال الفترتين (صباحية ومسائية) التي تخصصها الجماعات الاستيطانية لاقتحامه.

وتتواصل لدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.