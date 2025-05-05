العشائر للرسالة: البدء بإجراءات لضبط الأمن بغزة

قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية بغزة؛ إنّ الأجهزة المختصة؛ أبلغتهم البدء بإجراءات لضبط الأمن بغزة؛ والحيلولة دون تكرار الفوضى في القطاع.

وأكدّت الهيئة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الإجراءات ستقطع الطريق أمام اللصوص وقطاع الطرق؛ وتحظى بدعم شعبنا بكل قبائله وعشائره وعوائله؛ وبما يضمن عدم تكرار حالة الفوضى في القطاع.

وذكرت أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل؛ وستشهد الأيام القليلة القادمة المزيد منها في سياق ضبط الحالة الأمنية.

وبينت الهيئة أنّ شعبنا سيظل عصيًا على محاولات النيل من وحدته وجبهته الداخلية؛ ومحاولة البعض إسقاط مناعته الوطنية في ظل هذه الحرب الدائرة على القطاع.

وشددت على أن العوائل الفلسطينية تدرك خطورة ما يحيكه ويخطط له الأعداء؛ وشعبنا الفلسطيني بفطرته لديه المناعة القوية لتحصين موقفه؛ وإسقاط المؤامرات التي تستهدفه.