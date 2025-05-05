بالأسماء الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقلًا عن مصادر محلية، إن عددًا من الأسرى وصلوا في وقت سابق صباح اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال أفرج عن 6 أسرى من سكان بيت لاهيا، وهم: عبد الله محمد علي مسعود (42 عامًا)، محمد حسين محمد أبو دان (31 عامًا)، إسماعيل فضل أحمد عويضة (30 عامًا)، بكر شعبان أحمد عويضة (47 عامًا)، أحمد سعيد خميس حمدونة (43 عامًا)، وأحمد حاتم عبد رجب (24 عامًا).

وأضافت أن الإفراجات شملت أيضًا، كلًا من: محمد محمود حسين عزيز (47 عامًا)، سمير محمد علي العرقوب (54 عامًا)، صلاح أحمد رمضان الداعور (40 عامًا)، ومحمد تحسين صالح صلاح (22 عامًا)؛ وهم من سكان معسكر جباليا.

وبين الفينة والأخرى، تفرج سلطات الاحتلال عن أعداد قليلة من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وتبدو عليهم علامات التعب والتعذيب والجوع نتيجة السياسة العنصرية التي يتبعها الاحتلال بحقهم في السجون.