مسؤول عسكري يمني للرسالة: سنوجه المزيد من المفاجآت العسكرية

قال العميد الركن عابد ثور مستشار مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية؛ إنّ المفاجآت العسكرية اليمنية؛ ستطال مناطق أكثر حساسية مما طالته سابقا؛ في مختلف مواقع فلسطين المحتلة.

وأوضح ثور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن المرحلة الخامسة من عملية الاسناد اليمنية لا تزال متواصلة؛ وأن الصاروخ الذي ضرب مطار اللد المسمى بـ"بن غوريون"؛ واحد من الأسرار العسكرية التي لم يفصح عن طبيعتها وماهيتها لهذه اللحظة.

وأعلنت القوات اليمنية؛ عن حظر جوي على مطار اللد؛ بعدما استهدفته يوم أمس بصاروخ؛ طالبة من الشركات الأجنبية عدم التوجه إليه.

وذكر أن هذا الصاروخ من طراز صاروخي جديد؛ ولديه قدرة على تجاوز عدة طبقات دفاعية؛ "ونجح في اسكات المنظومة الدفاعية الإسرائيلية".

وبين أن دخول المرحلة السادسة من الاسناد مناطة باكتشاف العدو أسلحة تتصدى من خلالها للصواريخ التي تتضمنها المرحلة الخامسة؛ وهو ما لم يتم لهذه اللحظة.

وشددّ على أن السلاح الجديد الذي لم يكشف الستار عنه؛ واحد من عدة مفاجآت في جعبة المرحلة الخامسة؛ تبعا لتعبيره.

وأضاف: "إسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا اصدمت بالاستراتيجية العسكرية اليمنية، واليوم يعجزون عن معالجة المشاكل الاستراتيجية خاصة في اليمن ومحور المقاومة، وهذا يعكس عجز المفهوم الغربي للاستراتيجية العسكرية اليمنية".

وذكر أن هذه الاستراتيجية حققت شيء مهم على صعيد فن استخدام الأسلحة كوسيلة للوصول إلى هدف من وقف العدو، واستطعنا أن نحيد الاحتلال من استخدام عديد أسلحته التي كان يتفاخر فيه.