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ليبرمان ينتقد قرار توسيع الحرب على غزة ويصفه بالخطير

ليبرمان ينتقد قرار توسيع الحرب على غزة ويصفه بالخطير
ليبرمان ينتقد قرار توسيع الحرب على غزة ويصفه بالخطير

الرسالة نت

انتقد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، واصفًا إياه بـ"القرار السياسي" الذي يلحق الضرر بالأمن القومي.

وخلال اجتماع حزبه، يوم الإثنين، صرّح ليبرمان قائلاً: "ما حدث بالأمس هو قرار ائتلافي بحت، ولا علاقة له بالاعتبارات الأمنية. هذه الحكومة لا تعترف بأي خطوط حمراء، وهي مستعدة للتضحية بأي شيء، بما في ذلك أرواح الجنود والرهائن، في سبيل الحفاظ على بقائها في السلطة".

وكان المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الكابينت قد صادق بالإجماع على خطة عسكرية قدمها رئيس الأركان، إيال زامير، تهدف إلى احتلال قطاع غزة، وتشمل خطوات لتجويع السكان ودفعهم إلى النزوح جنوبًا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم، فإن الخطة تعتمد على السيطرة الكاملة على القطاع، مع استمرار العمليات البرية والجوية التي تصاعدت حدتها مؤخرًا.

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