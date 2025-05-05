الأجهزة الأمنية تنفذ حملة لضبط الأسعار: مصادرة شاحنات خضروات واعتقال المحتكرين

في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الاحتكار، قامت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اليوم بمصادرة شاحنات محمّلة بالخضروات كانت في طريقها من الجنوب إلى الشمال، بعد تورط عدد من التجار في التلاعب بأسعار السلع واحتكارها.

وقد تم اعتقال المتورطين في هذه العمليات، مع التأكيد على أنه سيتم تنفيذ القصاص العادل بحقهم وفقًا للقانون. وأضافت الجهات الأمنية أنها ستعمل على طرح هذه الكميات في الأسواق بأسعار مناسبة تراعي ظروف المواطنين وتساهم في كسر جشع المحتكرين.

وفي نفس السياق، شهدت عدة مناطق تنفيذ حملة أمنية واسعة استهدفت أصحاب البسطات والمحال التجارية المخالفة للتسعيرة الرسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة في الميدان لملاحقة المحتكرين، السارقين، وتجار السيولة، وكل من يسعى للإخلال بأمن المجتمع.

وقد دعت الجبهة الداخلية جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو محتكرين، مشددة على أن حماية الأمن مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

الأجهزة الأمنية تؤكد أن "الأمن خط أحمر"، وأن حماية المجتمع وتعزيز صموده هو الهدف الأسمى في هذه الجهود.