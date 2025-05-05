جيش الاحتلال يهدم 25 منزلًا في مسافر يطا ويشرد 85 فلسطينيًا

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 منزلًا في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، شملت منازل من الطوب والاسمنت والصفيح، بالإضافة إلى خيام وآبار مياه.

وقد أسفرت عملية الهدم عن تشريد 13 عائلة فلسطينية، تضم نحو 85 شخصًا بينهم أطفال وكبار السن ومرضى، ما فاقم معاناتهم في ظل الظروف الصعبة.

وذكر عضو المجلس القروي جابر دبابسة أن الاحتلال قام بتدمير خزانات المياه، وقطع خطوط المياه والكهرباء عن السكان، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي في المنطقة.

وقال دبابسة: "لو نظرت من رأس الجبل، لن ترى سوى ثلاثة بيوت صغيرة ومدرسة مكونة من غرفتين، بعد أن دمر الاحتلال المنازل والبنية التحتية بالكامل".

وتستمر سياسة الهدم والترحيل التي يتبعها الاحتلال في محاولة لتفريغ المنطقة من سكانها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.