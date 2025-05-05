عدوان أمريكي (إسرائيلي) مشترك يستهدف ميناء الحديدة في اليمن

نفذت القوات الأمريكية و(الإسرائيلية) سلسلة من الغارات الجوية على اليمن، استهدفت بشكل رئيسي ميناء الحديدة في غربي البلاد. بحسب وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، استهدفت الغارات الميناء بست غارات متتالية، في وقت متزامن مع هجمات على مديرية باجل في نفس المحافظة.

وأفادت القناة 12 (الإسرائيلية)، استنادًا إلى مصادر رسمية، أن 30 مقاتلة (إسرائيلية) شاركت في الهجوم على أهداف في اليمن. بينما أكدت وسائل إعلام أخرى، أن الهجوم جاء ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بن غوريون (الإسرائيلي) في تل أبيب.

من جانب آخر، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين و(إسرائيليين) تأكيدات بأن الغارات تم تنفيذها بالتنسيق بين القوات الأمريكية و(الإسرائيلية)، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد عسكري ملحوظ في المنطقة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويزيد من تعقيد الصراع المستمر.